وزير الرى: الاستفادة من التقنيات الحديثة للتصوير الجوى لمتابعة منظومة الموارد المائية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المهندس هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري و رئيس لجنة التصميم بتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، لمناقشة مقترحات الاستفادة من التقنيات الحديثة للتصوير الجوى في متابعة منظومة الموارد المائية والرى.

وأشار سويلم، إلى أهمية الإعتماد على التقنيات الحديثة والتصوير الجوى لتحقيق الدقة في توفير المعلومات وسرعة إيصال المعلومة لمتخذى القرار ، وتطبيق مبادئ الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، وزيادة ادوات الرقابة على المشروعات أثناء تنفيذها.

أشار سويلم إلى أهمية التصوير الجوى - بالتكامل مع المتابعة على الأرض من مسئولي الوزارة - في رصد التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى مثل عمل فتحات رى مخالفة أو التعدى على حرم النهر بشكل فورى من خلال مقارنة صور قبل وبعد التعدى ، مما يُمكن أجهزة الوزارة من رصد التعديات في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها قبل تفاقمها.

ولفت إلى دور التصوير الجوى في متابعة أعمال تطهيرات نهر النيل والترع والمصارف الزراعية وتحديد معدلات الإنجاز في أعمال التطهير الجارية أو رصد الحشائش بالترع والمصارف لإتخاذ القرار الفوري بالتعامل معها وإزالتها .

كما يُمكن الإستفادة من التصوير الجوى في التأكد من الإلتزام بتطبيق مناوبات الرى بين الترع بما يضمن تحسين إدارة المياه وضمان عدالة توزيع المياه بين مختلف المزارعين ، وتحديد حالة البوابات ومدى وجود أعطال بها من عدمه .