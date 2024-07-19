وزير الرى: دفع العمل فى مشروعات التعاون الثنائى مع الكونغو

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل يستعرض نتائج أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التى عقدت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الفترة 1 - 17 يوليو 2024.

وقال سويلم، أن إجتماعات اللجنة إنتهت لعدد من القرارات والتوصيات الهامة التى من شأنها دفع العمل في مختلف أنشطة مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين في مجال الموارد المائية والري، والاتفاق على تذليل أى معوقات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنفيذ والحصول على النتائج المرجوة.

والتقى أعضاء اللجنة من الجانب المصرى ب إيف بازاييبا ماسودى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والتى أعربت عن شكرها وتقديرها لمصر لما تقدمه من دعم ومساندة للكونغو وخاصة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونقل الخبرات.

كما قام أعضاء اللجنة بتفقد سير العمل في أعمال حفر الآبار بمحطة مياه الشرب الجوفية في منطقة كيتسيني ضمن مكون إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في نطاق العاصمة الكونغولية كينشاسا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني الكونغو .

كما قامت اللجنة بتفقد الأعمال المدنية لإحدى المحطات في منطقة "كينجابوا" والتى تشمل بئر مياه مزود بطلمبة شمسية وخزان بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه ، بالإضافة لإنشاء غرفة التحكم وإنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لخدمة الأهالي.

كما تم أيضاً تفقد سير العمل بمركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذي تم انشاؤه بمنحة مصرية بدولة الكونغو الديمقراطية لتوفير البيانات والمعلومات الهيدرولوجية والمتيورولوجية بما يساهم فى إعداد التنبؤات بالامطار و بالتالى الحد من أخطار الفيضانات على المواطنين بدولة الكونغو .

و قامت اللجنة أيضاً بزيارة ميدانية لأحد مشروعات الطاقة الكهرومائية الصغيرة التي تعتمد على الجريان السطحي للمياه في أحد أفرع نهر الكونغو بمنطقة مبكانا لتوليد الطاقة الكهرومائية، كما تم زيارة الموقع المقترح لإنشاء مشروع جديد لتوليد الطاقة الكهرومائية بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في المنطقة.

وأبدى الجانب المصرى، استعداد مصر لبحث سبل تمويل مثل تلك المشروعات لخدمة المواطنين بالكونغو فى الحصول على الطاقة الكهربائية.