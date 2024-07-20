نقابة أطباء أسنان القاهرة تعلن تشكيل هيئة مكتبها

كتبت ـ آية دعبس

اعلنت نقابة أطباء أسنان القاهرة، تشكيل مجلس نقابة أطباء الأسنان الفرعية، وهو كالآتي:

- دكتور / وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة.

• دكتور/ سعيد سيد محمود، الأمين العام لنقابة أطباء أسنان القاهرة.

• دكتور / محمد البحراوي، أمينا لصندوق نقابة أطباء أسنان القاهرة.

• دكتور/إسراء البابلي، عضو مجلس نقابة أطباء أسنان القاهرة.

• دكتور / هدير خالد، عضو مجلس نقابة أطباء أسنان القاهرة.



من ناحية أخرى، شاركت النقابة العامة لأطباء الأسنان، باجتماع اللجنة العليا للتكليف بـ وزارة الصحة، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة، والدكتورة علا خير الله مدير الإدارة العامة للتكليف، والدكتورة غادة مرعي مدير الإدارة لطب للأسنان، والدكتور أحمد أسامة والدكتور أحمد فتحى ممثلين عن دفعة 2022.

وأشارت نقابة أطباء الأسنان، إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وسيكون بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر أغسطس ( إجراءات الإعلان)، كما أفادت الدكتورة غادة مرعي بتخصيص خط ساخن لإدارة الأسنان مدير الإدارة لطب للأسنان أنه سيتم الإعلان عنه خلال أسبوع ( يتم من خلاله استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بـ أطباء الأسنان والتكليف.



