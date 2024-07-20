اليوم السابع
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نجع الشيخ عون بالبحيرة من أكثر القرى فقرا تتحول لإنتاج السجاد والخضراوات.. لايف

السبت، 20 يوليو 2024 02:15 م
نجع الشيخ عون بالبحيرة من أكثر القرى فقرا تتحول لإنتاج السجاد والخضراوات.. لايف إنتاج السجاد بنجع الشيخ عون بالبحيرة
كتبت ـ أسماء نصار

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بث اليوم السابع "فيديو لايف" من نجع الشيخ عون التابع لقرية كوم إشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، إحدى القرى المنتجة فى المحافظة والتى تحولت من الأكثر فقرًا إلى إنتاج السجاد والإكليم وأعمال الكروشيه، بالإضافة إلى زراعة الأسطح بدون تربة وإنتاج خضراوات أورجانيك.

وأوضح البث جهود المجتمع المدنى وأبنائها فى النهوض بالقرية، فقد تحولت إلى قرية منتجة لا تعانى من البطالة للجنسين، حيث توفر تلك المشروعات العديد من فرص العمل.

وأشار الأهالى خلال البث إلى أنهم كانوا ينتظرون المساعدات والمعونات من المحافظات المجاورة، إلا أنهم طلبوا مدهم بمعدات تساعدهم على الإنتاج وبعدها تحولت حياتهم تحولًا جذريًا.







الشيخ عون

كفر الدوار

محافظة البحيرة

السجاد




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