موقع أمريكى: خطاب ترامب بمؤتمر الحزب الجمهورى يحصد 25 مليون مشاهد عالميًا

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بلغ متوسط عدد مشاهدى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى حوالى 19 مليون مشاهد، والذى استمر لمدة 4 أيام وانتهى باختيار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ليكون المرشح الرسمى للحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر المقبل.



وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى بأن مشاهدات المؤتمر الوطنى الجمهورى هذا العام تأتى بزيادة طفيفة عن عام 2020، ولكن بانخفاض حوالى 22% عن عام 2016.



وفى الوقت نفسه، حصد خطاب ترامب، /الخميس/ الماضى فى آخر أيام المؤتمر، بعد إعلان ترشيحه وفى أول تصريحات علنية له منذ محاولة اغتياله، أكثر من 25 مليون مشاهدة بشكل مباشر عبر 14 شبكة ومحطة تلفزيونية فى جميع أنحاء العالم، وهو أعلى عدد من المشاهدين خلال الأيام الأربعة.



ويعد حجم مشاهدى ترامب خلال هذه الليلة أعلى بكثير من خطابه فى نفس المناسبة عام 2020، ولكن أقل بكثير من خطابه فى 2016، بحسب موقع "أكسيوس".



وبلغت ذروة عدد المشاهدين خلال البث الحى لخطاب ترامب عند 28.4 مليونًا فى الفترة من 10:45 إلى 11:00 مساءً بالتوقيت الشرقى للولايات المتحدة، وذلك عندما تحدث ترامب عن محاولة الاغتيال التى تعرض لها.



لكن سريعًا ما فقد الجمهور اهتمامه وانخفض عدد المشاهدين بشكل ملحوظ فى وقت لاحق، مع استمرار ترامب فى التحدث ليصبح خطابه هذه الليلة أطول خطاب قبول رئاسى متلفز فى تاريخ الولايات المتحدة.



ومن ناحية شبكات البث، حصدت قناة "فوكس نيوز" أكبر عدد من المشاهدين عبر جميع قنوات التلفزيون والإذاعة فى الولايات المتحدة والعالم طوال الأربعة أيام، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا الخميس الماضى لأكبر عدد من المشاهدين على قناة كابل واحدة خلال مؤتمر، حيث شاهد 10.4 مليون شخص الشبكة الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقى للولايات المتحدة.



خلال تلك الساعة نفسها، اجتذبت القنوات المنافسة لفوكس نيوز عددًا أقل بكثير من المشاهدين، حيث اجتذبت CNN وMSNBC ما يقرب من 2 مليون و1.2 مليون مشاهد، على التوالي.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، كان عمر الغالبية العظمى من المشاهدين طوال أيام المؤتمر الحزبي، فى المتوسط، أكثر من 55 عامًا.