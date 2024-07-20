ترامب يعد زيلينسكى بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام فى العالم

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أكد الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الحالى لحزب الجمهوريين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أنه سيحقق السلام فى العالم وسينهى الحرب التى أودت بعدد لا يحصى من العائلات البريئة.



وقال ترامب فى منشور على منصته الاجتماعية "تروث" لقد هنأنى زيلينسكى على المؤتمر الوطنى الجمهورى الناجح للغاية وعلى ترشيحى لأمثل الحزب الجمهورى فى انتخابات رئاسة الولايات المتحدة ، وأدان زيلينسكى محاولة الاغتيال الشنيعة لترامب يوم السبت الماضي.



وأضاف ترامب :"إننى أقدر الرئيس زيلينسكى على تواصله معى لأنني، بوصفى رئيسكم المقبل للولايات المتحدة، سأحقق السلام فى العالم وأنهى الحرب التى أودت بحياة الكثير من الأرواح ودمرت عددًا لا يحصى من العائلات البريئة، وسيكون بمقدور الجانبين الاجتماع والتفاوض على اتفاق ينهى العنف ويمهد الطريق نحو الرخاء".