محافظ سوهاج يناقش زيادة المستوى المعيشي للأسر باجتماع المجلس الاقتصادى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماع مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال النابع للغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك مناقشة خطة عمل مجلس سيدات الأعمال الفترة المقبلة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي لسيدات وفتيات سوهاج من خلال زيادة الوعي والتدريب والتثقيف وعمل المعارض التسويقية في جميع مراكز المحافظة لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للأسر في محافظة سوهاج.

حضر الاجتماع النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، والنائبة رشا اسحاق عضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، والدكتورة جيهان ربيع رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بسوهاج، وعدد من سيدات أعمال محافظة سوهاج.