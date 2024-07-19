مصر جميلة.. الدير الأبيض بسوهاج منارة أثرية ومزار للسياح من دول العالم.. صور

سوهاج محمود مقبول

الآثار بمحافظة سوهاج، تضاهى الأقصر والأجانب يشاهدون عظمة التاريح فى الآثار الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية ومعبد رمسيس الثانى بأبيدوس وميرت أمون بأخميم والديرين الأبيض والأحمر ومساجد الأمير حسن والصينى والعارف أشهر المزارات للسياح على مدار العام.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى تضم آثار من مختلف العصور بداية من العصر الفرعونى ومرورا بالعصر اليونانى الرومانى وحتى العصر القبطى ونهاية بالعصر الإسلامى والمحافظة وقد حظيت المحافظة فى السنوات الأخيرة بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وكان افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمتحف سوهاج والذى ظل عشرات السنين نتوقف الأثر الكبير فى تنشيط السياحية ووضع المحافظة على الخريطة السياحية بشكلا قوى وملحوظ.

ومن أهم المعالم الأثرية القبطية بمحافظة سوهاج يأتى الدير الأبيض وهو أحد أهدم الآثار القبطية فى مصر، وأحد أهم الأديرة السياحية، والذى يعد من أهم المعالم السياحية البارزة بالمحافظة.

فقد أنشئ الدير الأبيض عام 441 م على بقايا مبان فرعونية وسمى الدير بهذا الاسم حيث الدير لم يتبق منه سوى كنيسة، لذا فقد أطلق عليها "الدير الأبيض"، ويعرف أيضا بدير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا شنودة رئيس المتوحدين هو زعيم الثورة القبطية الحضارية والفكرية سمى بأبى القبط أو أبى المصريين، ويعد من أهم الشخصيات التى تمثل رهبنة الشركة فى مصر بعد القديس باخوميوس، كان رئيسًا للدير الأبيض فى أدريبه فى صحراء طيبة، لأكثر من 56 عامًا (القرن الرابع/الخامس). قاد حوالى 2200 راهبًا و1800 راهبة، كما أخبرنا تلميذه وخلفه القديس ويصا. فى سنة 431م، رافق القديس الأنبا شنوده القديس كيرلس الكبير فى مجمع أفسس المسكونى، لم يقبل فى ديره أجنبيًا ليلتحق بجماعاته الرهبانية.

أما الوصف التخطيطى للدير الأبيض تأخذ الكنيسة شكل مستطيل يمتد محوره الطولى من الشرق إلى الغرب ويبلغ طول الحائط الشرقى 36 مترًا و75 سم والحائط الغربى 36 مترًا و90 سم، والشمالى 74 مترًا و60 سم والجنوبى 74 مترًا و82 سم، وللكنيسة 6 مداخل، ثلاثة منها كبيرة وأخرى أقل حجمًا، اثنان لكل من الواجهات الشمالية والجنوبية والغربية، وقد سُدت جميعها لم يتبق منها سوى المدخل الرئيسى من الناحية الجنوبية، والمدخل يقودك إلى ساحة واسعة على شكل مستطيلى بها عدد من الأعمدة الحجرية غليظة الحجم التى يرجع أصلها إلى العصر الفرعونى، وأرضيتها من البلاط.

وشهد الدير أعمال تطوير منها تم تركيب تندات للخدمات الأمنية المتمركزة لتأمين الدير والمترددين عليه، بالإضافة إلى تركيب بلدورات وأعمدة وكشافات إنارة حديثة مع دهان البلدورات والأعمدة بالدهانات وتطوير المنطقة المحيطة بالدير بالكامل.



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