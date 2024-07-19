اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 05:31 م
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة الألف مسكن وجسر السويس

الجمعة، 19 يوليو 2024 05:07 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة الألف مسكن وجسر السويس محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة الألف مسكن
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحيي عين شمس والنزهة لمتابعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الألف مسكن، وجسر السويس.

 

وأكد محافظ القاهرة وجود رقابة مستمرة لمنطقة ميدان الألف مسكن للحفاظ على ما تم فيه من إعادة تخطيط وتنظيم بعد نقل الموقف القديم وعمل متنزه للمواطنين مكانه.

 

وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير فى العاصمة والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضارى للعاصمة، وما يتم فيها من انجازات، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن الموقف النموذجى الجديد لسيارات الميكروباص بالألف مسكن خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور، وحركة المواطنين القاطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الدورية للحفاظ على المكان ومنع تواجد أى إشغالات فيه.

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

محافظ القاهرة خلال الجولة
محافظ القاهرة خلال الجولة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 







الف مسكن

ميدان الف مسكن

عين شمس

القاهرة

محافظ القاهرة



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