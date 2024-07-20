سعر الذهب في مصر يرتفع 35 جنيها خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل

كتب - إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتباطه بحركة سعر أونصة الذهب العالمي التي ارتفعت وسجلت مستويات تاريخية، ولكن قبل نهاية الأسبوع قلص الذهب المحلي من مكاسبه بشكل كبير بعد التصحيح الذي شهده سعر الذهب العالمي.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3749 جنيها.

عيار 21 يسجل 3280 جنيها.

عيار 18 يسجل 2811 جنيها.

عيار 14 يسجل 2187 جنيها.

الجنيه الذهب 26240 جنيها.

الذهب في أسبوع



خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 1% ليربح 35 جنيه للأونصة حيث اغلق تداولات الأسبوع عند 3280 جنيه للجرام، بعد ان افتتح تداولات الأسبوع عند 3245 جنيه للجرام.



سعر الذهب المحلي يعتمد في الفترة الأخيرة على حركة سعر أونصة الذهب العالمي وبالتالي ارتفع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي ليستهدف المستوى 3350 جنيه للجرام، ولكن بعد أن دخل السعر العالمي في حركة تصحيح سلبي فقد الذهب في السوق المحلي الدعم ليتراجع ويغلق تحت المستوى 3300 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.



الملاحظ ان مقدار وسرعة التغير في السعر المحلي أقل من مثيلاتها في سعر الذهب العالمي، والسبب وراء ذلك هو استمرار عمليات التصدير للذهب من قبل التجار في محاولة لتعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب، الأمر الذي يدفعهم إلى الحفاظ على سعر الذهب مستقر وأقل من تسعيره وفقاً لسعر صرف الدولار وسعر الأونصة العالمية.



خلال الأسبوع الماضي صرح وزير البترول والثوة المعدنية إن حجم إنتاج الذهب في مصر قد ارتفع إلى 559 ألف أوقية خلال العام المالي الماضي 2023 – 2024 وأن الحكومة تعمل على زيادة مستهدف الإنتاج ليصل إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.