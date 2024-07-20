رياضة الأقصر تنظم مقابلات شخصية للانضمام لمشروع "شباب يدير شباب"

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات المقابلات الشخصية بمشروع متطوعى الوزارة YLY "شباب يدير شباب" بقاعة ديوان عام المديرية بوسط مدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، وتستمر إقامة المقابلات الشخصية لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY بالمحافظة لمدة 4 أيام، وحتى إنتهاء عدد المتقدمين للانضمام.

ومن جانبه شهد الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، إجراء المقابلات الشخصية لإنضمام أعضاء جدد للفريق التطوعى " شباب يدير شباب " فى موسمه السادس والتى تستمر حتى السبت القادم، بعد فتح باب الانضمام عبر رابط التسجيل الإليكتروني المعلن عنه بالصفحة الرسمية للمديرية، حيث أوضح صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن الفريق يفتح باب الإنضمام للجان "الموارد البشرية والسوشيال ميديا والعلاقات العامة وتنظيم الفاعليات"، وتقدم للإختبار فى 70 شاب وفتاة ويستهدف الفريق انضمام 200 عضو من كافة أنحاء المحافظة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت منذ أيام تقدم أكثر من 51 ألف شاب وفتاة في المحافظات للانضمام والاستفادة من المشروع، وهو الرقم الأكبر والأكثر طلباً للانضمام إلى مشروع تطوعي داخل الوزارة بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسبة وصول للترويج على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، تدشين فاعليات مبادرة "صيف شبابنا " بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر، وأقيمت بالمركز العديد من فاعليات المبادرة من الأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية، حيث وجه بضرورة التأكيد علي مديري الادارات الفرعية ومراكز الشباب باتاحة كافة الامكانيات الموجودة بمراكز الشباب، وتكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب، تأكيداً علي الضوابط الخاصة بالمبادرة لضمان وصول الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لتشمل أكبر عدد من المشاركين.



أعضاء فريق متطوعي الوزارة شباب يدير شباب بمحافظة الأقصر



جانب من مقابلات شخصية للإنضمام لمشروع متطوعي الوزارة



شباب ورياضة الأقصر تنظم مقابلات شخصية للإنضمام لمشروع متطوعي الوزارة



فعاليات مقابلات شخصية للإنضمام لمشروع متطوعي الوزارة شباب يدير شباب