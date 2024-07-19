محافظ أسيوط يشهد فعاليات مهرجان ذوى الهمم بمركز شباب ناصر

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ، المهرجان الرياضى لذوى الهمم والذى ينظمه مكتب قادرون باختلاف التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والذى عقد بمركز شباب ناصر بحى شرق أسيوط وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والأستاذ إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والأستاذ أحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ مجدي عبدالرحمن مدير مكتب قادرون بإختلاف بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط والأستاذ سيد عبد الجواد رئيس حى شرق .

وبدات العفاليات بإستقبال المحافظ بالورود وفرقة التنورة والفنون الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة وسط إصطفاف الفرق الشبابية والأطفال .

وحرص المحافظ ،على تفقد جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حيث شاهد منافسات الكاراتيه والمصارعة وكرة القدم والكرة الطائرة لذوى الهمم والعاب قياس الذكاء وعرض لبعض المشروعات البيئية والندوات التثقيفية، ثم تفقد معرض المشغولات الفنية واليدوية للشباب من ذوى الهمم، مشيداً بجودة المنتجات المعروضة وتميزها والتى تدل على المهارة والإتقان.

كما تفقد المحافظ ، مركز التأهيل والتخاطب والذى تم إنشاؤه ضمن 4 مراكز على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات المجانية للأطفال والأشخاص ذوى الهمم واستمع إلى شرح لأهم مكونات المركز والخدمات التى يقدمها للمواطنين من أبناء المحافظة من ذوى الهمم .

وحرص المحافظ، على توزيع الدراجات على بعض الشباب والفتيات ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة " دراجتك صحتك " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى تشجيع الشباب على إستخدام الدراجات كوسيلة إقتصادية للتنقل وصديقة للبيئة ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية .

ووجه محافظ أسيوط ،الشكر للشباب والأطفال المشاركين من ذوى الهمم وشكره للقائمين على تنظيم الفعالية فى إطار جهود الدولة لدعم ذوى الهمم وتمكينهم فى كافة مناحى الحياة، معلناً دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات ذوى الهمم لتمكينهم ودمجهم فى كافة القطاعات بالمحافظة ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات المقدمة ،لافتاً إلى أهمية مراكز التأهيل والتخاطب التى تم تنفيذها بمختلف مراكز الشباب لرعاية ودعم الاشخاص من ذوى الهمم وتوفير الخدمات العلاجية لهم بالمجان ،مشيداً بمستوى الأطفال والشباب المشارك فى المهرجان وتميزهم بمهاراتهم العالية وحبهم للرياضة .





المهرجان الرياضى لذوى الهمم