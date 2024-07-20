توافد طلاب قنا لأداء آخر امتحان فى ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لتوافد الطلاب بلجان الثانوية العامة في محافظة قنا، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة مادة الديناميكا.

ويؤدى اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا حيث من المقرر أن يختبر قرابة 100 ألف طالب وطالبة فى المادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بأداء طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان الديناميكا تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل متواصل تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.