اليوم السابع
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أم تهدى ابنتها بوكيه ورد وشيكولاته فى ختام امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:12 م
أم تهدى ابنتها بوكيه ورد وشيكولاته فى ختام امتحانات الثانوية العامة.. فيديو أم أقصرية تهدي ابنتها بوكية ورد وشيكولاته
الأقصر – أحمد مرعى

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في مشهد مميز أمام لجان الثانوية العامة اقدمت أم على تقديم هدية مختلفة من نوعها لابنتها الطالبة في مدرسة الأقصر الثانوية بنات، عقب ختام ماراثون الثانوية العامة، عبارة عن بوكيه ورد وشيكولاته لدعمها عقب نهاية أيام المذاكرة على مدار شهرين.

فيما رصد "تليفزيون اليوم السابع" الأجواء حول مدارس الأقصر، اليوم الأربعاء، لحظات خروج طلبة وطالبات الثانوية العامة من لجان إمتحان مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لشعبة العلمى رياضة، والأحياء لشعبة العلمى علوم، والفلسفة والمنطق لشعبة الأدبى.

ومن جانبه كشف الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تجرى امتحانات الثانوية العامة فى 22 لجنة أساسية وفرعية يجرى تجهيزها لخدمة 6912 طالب وطالبة، حيث تضم المحافظة (5154 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم – 389 طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة – و1369 طالب وطالبة فى شعبة الأدبى)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الإمتحانات.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.

أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته--(1)
أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته--(1)

 

أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته--(2)
أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته--(2)

 

أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته--(3)
أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته--(3)

 

أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته-احتفالا-بنهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-(1)
أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته-احتفالا-بنهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-(1)

 

أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته-احتفالا-بنهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-(2)
أم-أقصرية-تهدي-ابنتها-بوكية-ورد-وشيكولاته-احتفالا-بنهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-(2)

 







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