تعرف على أبرز المشروعات القومية ضمن حياة كريمة فى قرى أرمنت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تجرى محافظة الأقصر العمل على قدم وساق في المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتي إسنا وأرمنت.

وتشمل أبرز المشروعات في مدينة أرمنت التابعة لقرى حياة كريمة، محطة رفع صرف صحي بقرية الرياينة، والتي تم تسليمها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعدادا لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين من المشروعات القومية، حيث تتكون محطة صرف صحي الرياينة من شبكة انحدار بطول 17.5 كيلو متر وخط طرد بطول 7.8 كيلو متر، والتي تقع علي مساحة 900 متر مربع بطاقة تصميمية 340 لترا في الثانية لخدمة 30196 نسمة لقرية الرياينة فقط، وبلغت تكلفة المشروع 220 مليون جنيه.

وتشمل أيضا مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أرمنت، حيث يخدم المركز 194 ألف نسمة بينهم 38 ألف مشترك بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبلغت تكلفة المركز مليون جنيه، ويقدم مركز خدمة العملاء عدة خدمات منها تعاقدات على وصلات مياه الشرب، والعداد مسبق الدفع، وتغيير عدادات، وسداد متأخرات، واستعلام عن فواتير، وتوجد سيارة متنقلة تقدم نفس الخدمات، وتجرى أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بأرمنت بطول 1400 متر.

وتشمل أعمال التطوير أعمال تجليد أعمدة سور الكورنيش بالهشمه وأعمال إنارة الكورنيش بالأعمدة الديكورية وامداده بالكابلات الأرضية وعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بأشكال هندسية متميزة، وتطوير كافتيريا ونادي للمناسبات، واعادة تأهيل الدرج وترميم شامل لجوانب الكورنيش.