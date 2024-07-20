الدفاع الروسية تعلن إسقاط 27 مسيرة أوكرانية في مقاطعة روستوف وسمولينسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية / اليوم السبت / أن نظام كييف حاول تنفيذ هجمات باستخدام مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية .



وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم - أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 26 مسيرة فوق أراضي روستوف ومسيرة واحدة فوق أراضي بلدة سمولينسك .



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس إسقاط 19 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلجورود وجمهورية القرم والبحر الأسود.



وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ .