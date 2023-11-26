اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في مصر،  حيث سجل سعر التفاح الأحمر 30 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 25 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 15 إلى 20 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.
 
وبلغ سعر البلح السمانى 7 إلى 13 جنيها والبلح الزغلول 13 إلى 17 جنيها والبلح الرملى 10 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.
 
وعن الخضروات، فقد سجل سعر سعر الطماطم 5 إلى 9 جنيها والبطاطس 9 إلى 12 جنيها والبصل 16 إلى 22 جنيها والكوسة 4 إلى 9 جنيهات والجزر 4 إلى 8 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 7 إلى 12 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8 جنيهات.






اتحاد الغرف

الغرف التجارية

أسعار السلع

مبادرة خفض السلع

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة