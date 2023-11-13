اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:08 م
أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 الخضار - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 وسجل سعر الطماطم 5 إلى 9 جنيها والبطاطس 10 إلى 14 جنيها والبصل 17 إلى 20 جنيها والكوسة 3 إلى 7 جنيهات والجزر8 إلى 13 جنيهات.

 وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 1.5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي 5 إلى 8 جنيهات والفلفل الحامي 4 إلى 7جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 22 إلى 30 جنيها والملوخية 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات والبامين 20 إلى 30 جنيها والبسلة 30 إلى 35 جنيها والسبانخ 8 إلى 12 جنيها والقلقاس 8 إلى 9 جنيهات والبطاطا 3 الى 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأحمر 30 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 25 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 15 إلى 20 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.

وبلغ سعر البلح السمانى 6 إلى 11 جنيها والبلح الزغلول 13 إلى 17 جنيها والبلح الرملى 10 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجوافة 5 إلى 8 جنيهات والرمان 7 إلى 17 جنيها والكنتالوب 9 إلى 15 جنيها والكاكا 10 إلى 14 جنيها والتين البرشومى 8 إلى 14 جنيها والبطيخ 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن سوق الجملة.

 







اسعار الخضار

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة والخضار

اسعار الخضار والفاكهة



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