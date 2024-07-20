أسباب احتباس البول عند الأطفال

كتبت مروة محمود الياس

قد يعاني الطفل من قلة التبول أو صعوبات حادة فيه أو من احتباسه كليا، هذه الأعراض لا يمكن إهمالها ويجب ملاحظة الطفل الذي يعاني مشكلات من التبول وعرضه على المختص مباشرة دون تردد.

وفقا لتقرير نشر في موقع ماديسين هيلث الطبي فإن الأطفال في الغالب لا يعانون من احتباس كامل للبول بل يعانون من بعض الأعراض التي تسبب مشكلات في التبول مثل:

التنقيط أثناء التبول وعدم قدرتهم على التبول بشكل مستمر.

التبول بشكل ضعيف وعدم قدرتهم على إفراغ المثانة.

عدم القدرة على البدء في التبول.

آلام حادة في البطن تذهب وتعود.

آلام في البطن وكتلة في مكان المثانة.

هناك الكثير من الأسباب التي يبحث عنها الطبيب عند شكوى الطفل من صعوبات في التبول وكل شكوى ترتبط ومرحلة الطفل العمرية، والأمراض الذي يعاني منها.

ومن أهم أسباب احتباس البول عند الاطفال:



الإمساك المزمن فزياده حدة البراز وعدم خروجه يسبب تمدد المستقيم وبالتالي يسبب صعوبة في إفراغ المثانة بالكامل لدى بعض الأطفال.

بعض أنواع الأدوية التي يتناولها بعض الأطفال بشكل عادي لعلاج بعض أعراض الأمراض مثل أدوية البرد وأدوية الهيستامين وغيرها وبعض الأدوية النفسية.

بعد إجراء العمليات الجراحية يعاني أغلب الأطفال من صعوبات حادة في التبول.

اصابة الأطفال بحصوات في الكلى.

التهابات شديدة في المثانة والمسالك .

بعض الأمراض الفيروسية.

اضطرابات في الجهاز العصبي العضلي لدى بعض الاطفال.

التهابات الدماغ في بعض الحالات النادرة.

في بعض الحالات النادرة قد يعاني بعض الأطفال من فرد في المغنيسيوم يسبب صعوبات في التبول.

أيا كان السبب الذي يعاني منه الطفل يجب على الطبيب البحث وراءه ومعرفه سببه من خلال اجراء بعض التحاليل مثل تحاليل المزرعة البولية لبيان السبب الرئيسي للاحتباس.