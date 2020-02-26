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الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:29 ص
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س و ج.. لماذا نصاب باحتباس البول.. وما هى طرق العلاج؟

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص
س و ج.. لماذا نصاب باحتباس البول.. وما هى طرق العلاج؟ احتباس البول
فاطمة ياسر

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التعرض للإصابة باحتباس البول، يعد من المشاكل الخطيرة التي تعرض حياتك للخطر في حالة إهمال علاجها، وللتعرف أكثر عنها اقرأ الأسطر التالية وفقا لموقع "healthline". 

ما هو احتباس البول؟

احتباس البول مشكلة يتعرض للإصابة بها الرجال والنساء، وهو من الأمور التي يتخزن خلالها البول داخل المثانة والجهاز البولي بدلا من التخلص منه.

هل هناك أنواع لاحتباس البول؟

هناك نوعان من احتباس البول، وهي: 

-احتباس البول الحاد وهذا النوع يتعرض للإصابة بشكل مفاجئ دون أعراض سابقة.

-احتباس البول المزمن وهذا النوع يتعرض له الشخص على مراحل مختلفة.

ما هي أعراض احتباس البول؟

تختلف أعراض احتباس البول حسب نوعه، سواء كان حاد أو مزمن، وهي: 
-احتباس البول المزمن يتسبب في كثرة الدخول للتبول ولكنه يكون ضعيف رغم الشعور بامتلاء المثانة، وبعد الانتهاء ترغب في الدخول للحمام مرة أخري، ويصاحب هذا الم شديد.

-احتباس البول الحاد، وهذا النوع يتسبب في الشعور بألم شديد أسفل البطن، ويصاحبه الرغبة المفاجئة  بالتبول مع ألم شديد، وانتفاخ أسفل البطن. 

ما هي أسباب احتباس البول؟

اسباب عديدة تزيد من فرص الإصابة باحتباس البول، ومنها: 

-حدوث مشكلة في أعصاب الجسم تمنع إرسال الإشارات العصبية التي تجعل الجسم يرغب فيالتبول، ومنها الجلطات، والتعرض لمشاكل في العنود الفقري.
-الإصابة بمرض السكر من الامور التي تزيد التعرض لمثل هذه المشاكل.
-الإصابة بحصوات في المثانة أو الكلي أو الحالب
-الإصابة بانسدادات الجهاز البولي الناج عن الإصابة بالأورام، جلطات.
-التعرض للإصابة بإلإمساك يتسبب في الضغط علي الجهاز البولي.
 

ما هو علاج احتباس البول؟

يقوم الطبيب بتركيب قسطرة بولية للتخلص من البول المتراكم داخل الجسم، في بعض الحالة يستدعي الأمر إدخال أنابيب في الجهاز البولي، وفي حالة وجود حصوات يقوم الطبيب باجراء منظار للمثانة وإزالتها.

احتباس البول

المثانة

الجهاز البولى

احتباس البول الحاد

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