وزير النقل يبحث تنفيذ شركات مصرية مشروعات البنية التحتية بالعراق

كتب سيد الخلفاوى



استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السفير قحطان طه خلف سفير العراق بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل

في بداية اللقاء اكد الوزير على العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين مشيرا الى أهمية زيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وهو ما أشاد به السفير العراقي بالقاهرة الذي اكد على الاهتمام الكبير من رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية على إقامة تعاون كبير مع مصر في مجال النقل مشيدا بحجم المشروعات التي تم وجاري تنفيذها على ارض مصر مثل شبكة الطرق العملاقة ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتطور الهائل في منظومة السكك الحديدية المصرية مؤكدا على انها مشروعات تدعو الى الفخر وان الجانب العراقي يتطلع الى زيادة حجم التعاون مع الشركات المصرية في مجال مشروعات البنية التحتية

وهو ما رحب به وزير النقل، حيث اكد على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالعمل على زيادة حجم التعاون مع الجانب العراقي في مجال النقل وفي مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق، مضيفا انه امتدادا لما تقوم به بعض الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري في العراق فإن هناك عدد كبير من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والانفاق على استعداد تام للتعاون مع دولة العراق الشقيق في تنفيذ المشروعات بالعراق خاصة وان الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية

كما تم التباحث على التعاون بين الجانبين في زيادة حجم المبادلات التجارية وخاصة وان الدولتين الشقيقتين ومعهما الأردن الشقيق تمتلك شركة الجسر العربي للملاحة بما تضمه من اسطول كبير يتم تحديثه بشكل مستمر، مشيرا إلى أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري، والذي يهدف الى نقل الصادرات والواردات العربية عبر خط العقبة-نويبع ومن ثم براً الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنه الى اوربا وبالعكس، وله من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن ودول الخليج.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة سرعة توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين والتي ستساهم في تسهيل حركة النقل البري للركاب وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى التنسيق بين الجانبين لتحديد موعد لزيارة قريبة لوزير النقل المصري ووفد من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والانفاق الى العراق الشقيقة تلبية لدعوة بنكين ريكانى وزير الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة العراقية لبحث مشروعات التعاون المشتركة في مجال البنية التحتية بدولة العراق الشقيقة