إزالة 82 ألف حالة تعد على النيل.. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء نصار

‫ تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية و المحافظات.‬

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم إزالة 82 ألفا و43 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" .

2- يجرى حالياً تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات، حيث تم خلال المرحلة الأولى منها إزاله 2800 حالة تعدى.

3- فى المرحلة الثانية تم إزالة 1552 حالة تعدى.

4- ستبدأ المرحلة الثالثة تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

5- تهدف إزالة التعديات الى الحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق .

6- تم تكليف أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى ورصد كافة المخالفات الواقعة عليها والتأكيد علي إزالتها فى المهد قبل تفاقمها .