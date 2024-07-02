اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن توزيع عمامات و5000 زى أزهرى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:36 م
وزارة الأوقاف تعلن توزيع عمامات و5000 زى أزهرى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف توفير الزى الأزهري كاملًا للأئمة وهو توزيع الدفعة السابعة والأخيرة من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بإجمالي(9000) عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: ( الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا)، فعلى الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم، وعلى مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 7 / 7 / 2024 م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

و فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للأئمة اعلنت الوزارث عن بدء توزيع الدفعة الرابعة من صرف الزى الأزهري السابع للأئمة، وعددهم (5000) إمام، وذلك بمحافظات "الشرقية– كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الإسكندرية – القاهرة – بنى سويف – البحيرة – الغربية – الجيزة - القليوبية - قنا - المنيا - الإسماعيلية - الفيوم - دمياط - مطروح - شمال سيناء - الأقصر – أسوان – الوادى الجديد" وعلى الآتية أسماؤهم استلام الزى الأزهرى من مديرياتهم، وعلى مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزى الأزهرى من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الأحد 7 / 7 / 2024م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

 







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