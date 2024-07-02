وزارة الأوقاف تعلن توزيع عمامات و5000 زى أزهرى

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف توفير الزى الأزهري كاملًا للأئمة وهو توزيع الدفعة السابعة والأخيرة من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بإجمالي(9000) عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: ( الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا)، فعلى الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم، وعلى مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 7 / 7 / 2024 م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

و فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للأئمة اعلنت الوزارث عن بدء توزيع الدفعة الرابعة من صرف الزى الأزهري السابع للأئمة، وعددهم (5000) إمام، وذلك بمحافظات "الشرقية– كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الإسكندرية – القاهرة – بنى سويف – البحيرة – الغربية – الجيزة - القليوبية - قنا - المنيا - الإسماعيلية - الفيوم - دمياط - مطروح - شمال سيناء - الأقصر – أسوان – الوادى الجديد" وعلى الآتية أسماؤهم استلام الزى الأزهرى من مديرياتهم، وعلى مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزى الأزهرى من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الأحد 7 / 7 / 2024م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.