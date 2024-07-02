اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع وذروته الخميس والجمعة

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:28 م
هيئة الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع وذروته الخميس والجمعة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد يستمر حتى نهاية الأسبوع.

 

وأشارت هيئة الارصاد إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومى الخميس والجمعة، حيث ستتراوح العظمى بالقاهرة ما بين 38 و 39 درجة والمحسوسة ما بين 40 و 41 درجة.

 

ويشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

 

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة