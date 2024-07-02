مياه الدقهلية: إصلاح خط انحدار الصرف الصحى وعودة تشغيل محطة دقادوس ميت غمر

الدقهليه - شريف الديب

أعلن المهندس الاستشاري خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن الانتهاء من أعمال تغيير خط انحدار الصرف الصحي فى منطقة دقادوس، وعودة تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية بشكل طبيعى.

وأوضح نصر، أن الشركة نفذت تلك الأعمال للتعامل مع الهبوط الأرضى المفاجئ الذى حدث أسفل خط انحدار الصرف الصحى بقطر 1000 مم وعلى عمق 9 أمتار بمنطقة دقادوس بميت غمر.

وأضاف أن الشركة تحركت فورًا بكامل معداتها للتعامل مع الحدث بشكل فني مع مراعاة اجراءات السلامة والصحة المهنية، وعلى الرغم من صعوبة وخطورة تنفيذ الأعمال المطلوبة، تم إتمام الإصلاح وتشغيل محطة رفع الصرف الصحي وعودة مياه الشرب إلى طبيعتها فى وقت قياسى.