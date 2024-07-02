اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول أممى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:51 ص
مسئول أممى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار قصف غزة
نيويورك (أ ش أ)

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قال المدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى عبدالله الدردرى اليوم الثلاثاء، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة يصل إلى 50 مليار دولار.

وأضاف الدردري ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية ـ إن أخطر مرحلة تأتي عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار لأن نحو 2 مليون إنسان بلا مأوى وينتظرون عملية إعادة الإعمار.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه يجب التوصل الى آلية لإقامة عدد كافي من المنازل المؤقتة تكون جاهزة للدخول إلى غزة اليوم التالي من وقف إطلاق النار وما يرتبط بها من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء، موضحا أن برنامج التعافي المبكر تكلفته حوالي ملياري دولار بينما إعادة إعمار غزة بكاملها تقدر بنحو 50 مليار دولار.







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