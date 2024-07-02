اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام فلسطينى: 8 شهداء فى سلسلة استهدافات لرفح وخان يونس جنوبى قطاع غزة

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:04 ص
إعلام فلسطينى: 8 شهداء فى سلسلة استهدافات لرفح وخان يونس جنوبى قطاع غزة رفح الفلسطينية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 8 شهداء ووقوع عدد من المصابين جراء سلسلة استهدافات لرفح الفلسطينية وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
 







فلسطين

غزة

رفح




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة