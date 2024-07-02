إعلام فلسطينى: 8 شهداء فى سلسلة استهدافات لرفح وخان يونس جنوبى قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 8 شهداء ووقوع عدد من المصابين جراء سلسلة استهدافات لرفح الفلسطينية وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
إعلام فلسطينى: 8 شهداء فى سلسلة استهدافات لرفح وخان يونس جنوبى قطاع غزةالثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:04 ص
رفح الفلسطينية
أحمد علوى
كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 8 شهداء ووقوع عدد من المصابين جراء سلسلة استهدافات لرفح الفلسطينية وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
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كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 8 شهداء ووقوع عدد من المصابين جراء سلسلة استهدافات لرفح الفلسطينية وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
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