مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادى تشيد بالتجربة المصرية فى النمو الأخضر

كتبت منال العيسوى

أشادت الدكتورة جو تيندال مدير إدارة البيئة بـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالجهود المصرية فى ملف النمو الاخضر ، واعربت جو تيندال خلال كلمتها فى فاعليات اطلاق تقرير وسباسات النمو الاخضر عن تقديرها للتعاون مع مصر فى هذا المشروع بين منظمة التعاون، موجهة الشكر لـ وزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدماً نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية.



واضافت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال كلمتها ضمن فاعليات اطلاق تقرير مخرجات وسياسات النمو الاخضر فى مصر، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية ؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك فى مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك

فيما استعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ضمن فاعليات إطلاق تقرير مخرجات وسياسات النمو الأخضر فى مصر ، ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد ، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى 3 قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف.