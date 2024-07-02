محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة موسعة بمدينة المحلة الكبرى تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاريه، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا. حيث يتم تركيب حجر السورناجا في الكورنيش ،وأشار رحمي الى أن الكورنيش سيكون محور مروري هام يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ ان كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مستجدات الأعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، ويضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى بطول 1 كم و متوسط عرض 12م بداية من نعمان الاعصر وحتى كورنيش بحر شبين ،حيث يتم استمرار اعمال فرد وتشغيل طبقة السن بالشارع .

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رصف شارع منشية مبارك (مدرسة التربية الفكرية) بمركز المحلة بطول 350 متر وعرض 18 متر حيث يتم فرد وتشغيل طبقه السن تمهيدا لاعمال الرصف .

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير و التجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.

جاء ذلك بحضور أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، احمد حسين رئيس حي اول المحلة، محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة.