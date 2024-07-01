أهالى كفر الزيات بالغربية يشيعون جنازة طفلين غرقا فى "بانيو" منزلهما.. صور

الغربية - محمد طارق

شيع أهالي منطقة الشركة المالية بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، جنازة طفلين لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بحمام منزلهما، وسط صراخ أسرة الطفلين وذويهما، وشارك في الجنازة العشرات من أهالي المدينة.

وكانت مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، شهدت حادث مصرع طفلين بمنطقة الشركة المالية غرقا بمياه "بانيو" منزلهم، وذلك أثناء الاستحمام، علي الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقلهما إلي مشرحة المستشفي العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلين بمنطقة الشركة المالية، يفيد بمصرع طفلين "الحسن، الحسين" غرقا أثناء الإستحمام بحمام منزلهم، علق الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلهم إلي مشرحة المستشفي العام، وتبين من تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، وجارٍ الوقوف على أسباب وظروف الملابسات، وسؤال أسرة الصغيرين، وقررت النيابة التصريح بدفع جثامين الاطفال لعدم وجود شبهة جنائية.



تشييع الجنازة



جانب من تشييع الجنازة