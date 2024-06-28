لو بتعاني من الحموضة.. 3 وصفات سهلة من أوراق الريحان لصحة الجهاز الهضمى

كتبت فاطمة ياسر

الحموضة من الأمور المزعجة التي يصاب بها البعض، وله العديد من الأسباب أبرزها تناول الأطعمة الحارة، والإكثار من القهوة والشاي، والأطعمة المقلية، والأطعام مرتفعة الأملاح، والتى تساهم بشكل كبير في زيادة الأعراض الخاصة بالحموضة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots. أن الريحان له تأثير قوي وفعال في تخفيف أعراض الحموضة، فهو عشبة لها العديد من الفوائد الصحية ومن أبرزها تخفيف الحموضة، يمكن التوصية بأوراق الريحان كعلاج لحالات تشمل الإسهال وعسر الهضم ومشاكل المعدة، وفقا لبحث نشر في مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي في عام 2014.



يمتلك الريحان خاصية طاردة للغازات مما يساعد على منع الغازات وتحسين إنتاج العصارة الهضمية في المعدة، وهذا بدوره يساعد في موازنة أحماض المعدة وتقليل إنتاج المزيد من أحماض المعدة، كما أنه له خاصية التبريد مما يساعد على تقليل الإحساس بالحرقان في المعدة، والحموضة.



و يساعد الريحان على تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أن لها خصائص مضادة للقرحة مما يساعد على تقليل حدوث القرحة بخصائصها الطاردة للريح، كما يمتلك الريحان خصائص مضادة للالتهابات، مما يقلل من الالتهابات، والحرارة في المعدة، فهو يهدئ بطانة المعدة ويقلل من الإحساس بالحرقان. يعد الريحان أيضًا مصدرًا غنيًا للأوجينول، وهو زيت أساسي يساعد على تحييد أحماض المعدة.

كيفية إدراج الريحان في النظام الغذائي للحموضة؟

يتوافق الريحان مع جميع المجموعات الغذائية تقريبًا، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقول.

يمكن طحنه ووضعه علي الأطعمة مثل التوابل، أو تناوله كمشروب أي شاي الريحان، حيث يعمل تهدئة بطانة المعدة وتقليل إنتاج الحمض بسبب محتواه من الأوجينول.

أضف القليل من أوراق الريحان إلى زجاجة مياه الشرب الخاصة بك، شرب ماء منقوع الريحان خلال اليوم كل ساعة لترطيب نفسك وتحييد أحماض المعدة.

يمكنك مضغ القليل من أوراق الريحان بعد الوجبات لتحسين إنتاج اللعاب وتبريد الجهاز الهضمي وصحة الجهاز الهضمي.

