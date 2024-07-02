فى مواجهة الموجة الحارة.. نصائح هامة من مديرية الطب البيطرى بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ونظرا لتأثر الثروة الحيوانية والداجنة بالموجة الحارة، تواصلت اليوم السابع مع مديرية الطب البيطري؛ للتعرف على الإجراءات اللازم اتخاذها في مثل هذه الظروف تجنبا لنفوق الحيوانات والدواجن لدى المربين، وأصحاب المزارع؛ لتتعرف عليها عبر السطور المقبلة.

إجراءات لحماية الثروة الحيوانية

وجهت مديرية الطب البيطري بالدقهلية لاتخاذ بعض الإجراءات وتوعية المربين، وأصحاب مزارع الثروة الحيوانية التي تشمل: (الجاموس، الأبقار، الأغنام، الماعز.. الخ) إلى منع تعرض الحيوانات المباشر لأشعة الشمس مع تقديم كميات مياه كافية، والإكثار من رش الحيوانات بالماء البارد على مدار اليوم.



تقديم العلائق الخضراء ووضع الأسبرين في الماء يساعد على خفض لزوجة الدم

ويفضل تقديم العلائق الخضراء بكميات كافية على مدار اليوم، ووضع الأسبرين في الماء يساعد على خفض لزوجة الدم، ويوسع الشرايين؛ مما يساعد على علاج الإجهاد الحراري، ويفضل استعماله مع فيتامين (ج)، الذي يحمي المخ، ويساعد على معادلة قلوية الدم، كما أن فيتامين (هـ) له فاعلية ضد الأكسدة، والتي تتضاعف مع وجود السيلينيوم.



إجراءات لحماية الثروة الداجنة

كما وجهت مديرية الطب البيطري بحزمة أخرى من الإجراءات للحفاظ على الثروة الداجنة تتلخص في: تجهيز علائق خاصة أعلى نسبيا في البروتين (اعتمادا على الأحماض الأمينية)، والطاقة (اعتمادا على الزيوت)، ويضاف إليه الفيتامينات والمعادن؛ لتعويض انخفاض الاستهلاك للأعلاف، وتعديل مواعيد التغذية في الساعات الباردة من الصباح الباكر، والمساء بعد غياب الشمس.



عدم تقديم علف للطيور قبل أوقات الذروة بـ 3 ساعات وتبريد مياه الشرب بإضافة قوالب ثلج لتقليل نسب النفوق



من المهم عدم تقديم علف للطيور قبل أوقات الذروة بـ 3 ساعات؛ لزيادة قدرة الطيور على مقاومة الحرارة وتقليل نسب النفوق، وزيادة عدد السقايات بنسبة 25% عن النسبة الطبيعية مع تبريد مياه الشرب بإضافة قوالب ثلج لها، والحفاظ على نظافة خطوط المياه، والسقايات، من الترسبات الدوائية، والطحالب، والفطريات؛ وذلك لتشجيع الطيور على الشرب، وفي نظام الحلمات يجب مراقبة الحلمات بشكل دائم؛ للتأكد من عدم انسدادها، وانقطاع الماء عن الطيور، ووضع الأسبرين في الماء؛ للمساعدة على خفض لزوجة الدم وتوسيع الشرايين؛ الأمر الذي يساعد على علاج الإجهاد الحراري، ويفضل استعماله مع فيتامين (ج)؛ وذلك لأنه يحمي المخ، ويخفض نسبة النفوق، ويرفع من كثافة قشرة البيض، ويساعد على معادلة قلوية الدم، وفيتامين (هـ) له فاعلية ضد الأكسدة، والتي تتضاعف مع وجود السيلينيوم، والتأكد من خلو الطائر من المايكوبلازما مع جودة التحصين؛ لضمان خلوه من المشاكل التنفسية، وبالتالي يكون أكثر قدرة، وكفاءة على مواجهة المشكلة من الطائر المصاب بأمراض تنفسية، حيث تقل كفاءة جهازه التنفسي على تبريد جسمه، والتخلص من الحرارة الزائدة.



دهن الأسطح بالجير لتقليل الامتصاص الحراري ورش الماء حول المزرعة

يستحب دهن الأسطح بالجير؛ لتقليل الامتصاص الحراري أثناء فترة الذروة، ويقلل الإشعاع الحراري من الأسطح إلى داخل المزرعة، ورش الماء حول المزرعة لمسافة 2 متر؛ لتبريد الهواء قبل دخوله إلى المزرعة، وتعليق الخيش على النوافذ، ورشها بالماء عند ارتفاع درجة الحرارة حيث تلعب دورا مهما في تلطيف الهواء الداخل للمزرعة، وتخفف من التأثير السلبي للإشعاع الحراري، وتقليل عدد الطيور في وحدة المساحة بنسبة من 10 إلى 15 %، وتصميم وتنظيم مراوح الشفط وخلايا التبريد بشكل يساعد على زيادة معدلات التبريد داخل المزارع في العنابر المغلقة، وتبريد الهواء باستعمال أجهزة رش الماء داخل المزرعة مع الحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة، ويجب الاعتناء بالأعشاش والأقفاص في مزارع البياض، والأمهات حيث يجب أن تكون لها فتحات تهوية؛ لتقليل الحرارة.