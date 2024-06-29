مديرية الطب البيطري تعلن طرح مناقصة عامة لتوريد الأدوية البيطرية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، طرح مناقصة عامة رقم (2) لسنة 2023/2024 ؛ لتوريد الأدوية البيطرية، وقيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه مصري، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 21 من يوليو المقبل، وذلك بمقر مديرية الطب البيطري بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة أمام مستشفى الرمد.

وأشار الدكتور السيد الحسنين المتولي وكيل الطب البيطري بالدقهلية، إلى اتخاذ المديرية إجراءات توفير الدعم المجاني للمربين في المناطق الأكثر احتياجا، واستكمال أعمال الوقاية والتحصين، لافتا إلى أن عددا من القوافل قد قام بتقديم مجموعة من الخدمات الطبية في بعض الإدارات البيطرية أهمها: الفحص والاختبار، العلاج التناسلي، السونار، علاج الطفيليات الداخلية، التجريع، وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.



