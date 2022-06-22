العرقسوس والفجل أبرزها.. قائمة مشروبات وأغذية صحية لتجنب حرارة الصيف

كتب محمد صبحى

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية حول المشروبات والأغذية الصحية لتجنب حرارة الصيف، حيث أوضحت أن رتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدى إلى افراز الجسم العرق للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو.

وقال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز ، إن زيادة العرق يؤدى إلى الشعور بالإجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية معه، والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات، بالإضافة إلى الماء هناك بعض المشروبات والأغذية التي تساهم في ترطيب الجسم في الطقس الحار:

- الماء : من الضروري شرب كمية كبيرة من المياه للحفاظ على جسم بارد وخال من السموم، حيث يعمل الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم ، وهو من أفضل الوسائل للشعور بالحيوية والنشاط في فصل الصيف، لأنه يمد الجسم بما يحتاجه من سوائل، لذا ينصح بتناول لترين علي الأقل إلى 3 لترات مياه يوميا في الأيام الحارة وتعمل المياه الباردة على ايقاظ الحواس بالجسم .

- المشروبات الباردة : مثل العصائر الطبيعية، والكوكتيلات المتنوعة التي تحتوي على العنب والتوت والفراولة واالتفاح مع مكعبات الثلج والتى ستكون بالتأكيد منعشة وصحية في نفس الوقت.

- عصير الليمون بالنعناع: الليمون من الحمضيات المرطبة والمنعشة للإنسان في الطقس الحار، حيث يساعد على التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب كما يعمل مع النعناع على تهدئة الأعصاب.

- مشروب العرقسوس: يحتوي على بعض المكونات التي تعادل في حلاوتها أكثر من حلاوة السكر العادي، كما أنه طارد للبلغم ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية، كما أنه يساعد في علاج التهابات المعدة وتقوية جهاز المناعة.

مشروب الخروب : مرطب ومضاد للميكروبات، وينشط إفراز العصارة المرارية مما يسهم في هضم الدهون، ويهدئ الحركة الزائدة للأمعاء .

- مشروب التمر هندي: يفيد في حالات الإمساك والاضطرابات المعوية والكسل لاحتوائه على مجموعة من الأحماض والمعادن المفيدة، كما أنه يطهر الجسم من الجراثيم .

- مشروب الكركديه: يساعد في الهضم لأنه يحتوي على العديد من الأحماض النباتية حيث يساعد في تطهير المعدة حيث أن له تأثيرا مانعا لنمو بعض أنواع البكتيريا، علاوة على الفائدة المعروفة في -خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج وبعض الأملاح المعدنية.

المشروبات الدافئة.

تعمل بعض المشروبات الدافئة مثل الشاي الأخضرعلى ترطيب الجسم نتيجة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمى، وقد تكون هي الحل الأمثل في الحر لأنها لا تسرع عملية التعرق وتخفض درجة حرارة الجسم بشكل أفضل، وشرب السوائل الدافئة معروف أيضا لدى سكان المناطق الصحراوية، الذين تعودواعلى شرب الشاي الساخن مثلا حتى في فصل الصيف الحار.

- القهوة والشاي يساعدان في زيادة ترطيب الجسم وكونهما مصدرا للمياه، إلا أنه يجب ملاحظة أنها تحتوى على نسبة عالية من الكافيين الذي يعمل على فقد السوائل من الجسم عن طريق زيادة ادرار البول.

الفاكهة:

- البطيخ :يحتوى على حوالى92% ماء والباقي هو عبارة عن مجموعة من الكربوهيدرات والألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل: فيتامين A، وفيتامين C، والليكوبين، وهذه الفيتامينات والعناصر الغذائية تساعد في حماية الجلد ضد أشعة الشمس، وتعوض ما يفقده الجسم من عناصر وسوائل خلال العرق.

الكنتالوب والشمام

يحتوي الكنتالوب على حوالى 90% ماء كما يحتوى الشمام على نفس النسبة تقريبا من الماءالذي يخفض من حرارة الجسم. كما يحتوى على عنصر البوتاسيوم الذى بساعد على خفض ضغط الدم الذى ترتفع مستوياته بأرتفاع درجة الحرارة، كما يحتوي أيضا على البيتا كاروتين التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تخفض الالتهابات.

الفواكه الحمضية:

مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات التي تعمل بصورة كبيرة على خفض حرارة الجسم وتحافظ على البشرة بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C .

الخوخ والمشمش: يحتوى الخوخ والمشمش على فيتامينات (B12,A) والبوتاسيوم،والتي تساعد في تقليل حدوث الطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم كما تعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم.

الخضروات

- الخس: يحتوي على حوالى 94% من الماء؛ فهو من الخضروات التي يجب تناولها بكميات كبيرة مع السلطة لإمداد الجسم بالمياه، للتقليل من الجفاف الذي تسببه الأجواء الحارة كمايحتوى على الألياف الغذائية و فيتامينات E&C .

- الخيار: يحتوي الخيار على نسبة كبيرة أيضا من الماء حوالى.93%و على بعض المعادن والفيتامينات مثل الفسفور والكالسيوم وفيتامينات "A" ، C ، ويساعد الخيار الجسم على التخلص من السموم، لأنه يعتبر من الأغذية المدرة للبول، ويساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.

- الخيار والخس هي في معظم مكوناتها عبارة عن ماء، التى تساعد في تعويض بعض المعادن والمياه المفقودة جراء التعرق.

الطماطم وعصيرها : يحتوى على مضادات الأكسدة التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية والطماطم غنية بفيتامين ج كما تحتوى على الليكوبين الذى يحمى خلايا البشرة من اشعة الشمس، وتروي العطش بسرعة وتجعل الجسم يشعر بالنشاط والحيوية.

الفجل الأحمر والأبيض: من أهم الأغذ ية التي تقلل من درجة حرارة الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من المياه وفيتامين (C)، ويحتوى على مواد مضادة للالتهابات ومضاد ة للأكسدة التي تساعد على خفض درجة الحرارة.