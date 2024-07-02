طلاب شمال سيناء يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دون شكاوى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، أنها لم تتلق اليوم اى شكاوي ، وترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع.

وأدى 4200 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، موزعين على 15 لجنة امتحانية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

وأكد رضوان، أن أعمال الامتحانات تسير بانتظام، وأن جميع اللجان تتوفر فيها الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأضاف أن تعليم شمال سيناء قد جهز اللجان الامتحانية وتهيئتها بالتعاون مع أجهزة المحافظة، وتم تعقيمها لضمان سلامة الطلاب، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تعليم شمال سيناء شكل لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل المستمر مع رؤساء اللجان، وللتدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ أو مشكلات قد تعطل سير العملية الامتحانية، كما ذكر أن كل اللجان الامتحانية مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لرصد أي محاولات للغش أو حدوث تجاوزات.