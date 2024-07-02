اليوم السابع
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وفاة مراقب ثانوية عامة داخل استراحة المراقبين بأسيوط

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:48 ص
وفاة مراقب ثانوية عامة داخل استراحة المراقبين بأسيوط المراقب
أسيوط- هيثم البدرى

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توفي صباح اليوم مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط، بعد إصابته بوعكة صحية أثناء تواجده باستراحة المراقبين.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى خطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول "سعد . م . س" كبير معلمين بمدرسة القرية الإعدادية التابعة لادارة نقادة التعليمية محافظة قنا والمنتدب "مراقب أول احتياطي بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط"، وذلك إثر أزمة قلبية و مقيم محافظة قنا، وتوفي فور وصوله لمستشفى الإيمان العام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى،  وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 







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