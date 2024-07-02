رئيس وزراء المجر يصل إلى كييف فى أول زيارة منذ بداية الحرب

كييف (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء، فى زيارة رسمية لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية فى أوكرانيا.

أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس عبر منصة التواصل الاجتماعى (إكس).

وكتب زولتان -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية-: "وصل فيكتور أوربان إلى كييف هذا الصباح لمناقشة السلام الأوروبي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف كوفاكس أن الزعيمين سيناقشان إمكانيات تحقيق السلام، بالإضافة إلى القضايا الحالية للعلاقات الثنائية المجرية الأوكرانية.

وكانت المجر قد تسلمت في الأول من يوليو قيادة الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي ولتتولى تنظيم مجلس الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة التالي.