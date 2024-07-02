رأس سدر.. عنوان السحر والجمال والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر.. صور

سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة رأس سدر في جنوب سيناء ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السياح الذين يتوافدون عليها سنويًا، بحثًا عن استراحة من الحياة اليومية واستمتاعًا بجمال الطبيعة وروعة الشواطئ على ساحل خليج السويس.

تتميز رأس سدر بمياهها الصافية والشواطئ الرملية النقية التي تمتد على طول 95 كم، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق السباحة والاسترخاء.

تتوفر في رأس سدر العديد من المنتجعات السياحية الفاخرة والفنادق ذات المستوى العالمي، التي توفر كافة الخدمات السياحية للزوار. تضم المدينة شواطئ عامة مجهزة بالكامل، تتضمن كافتيريات ودورات مياه ومناطق لتبديل الملابس، إضافة إلى وجود فرق منقذين مدربين لضمان سلامة الزوار.

يعد كورنيش رأس سدر الممتد مصدر جذب رئيسي للسياح، حيث يتاح للزوار الاستمتاع بالمشي والركض على طول الشاطئ الرملي الشاسع، بجوار المتنزهات والمناطق الترفيهية التي توفر فعاليات متنوعة مثل التزلج على الرمال وركوب الجمال والخيول.

تتميز رأس سدر، بتوفر الأنشطة البيئية مثل مراقبة الطيور ومشاهدة الماعز البرية في المناطق المحيطة، مما يجعلها ملاذًا لعشاق الطبيعة والمغامرات البيئية. كما تضم المدينة معالم سياحية مثل قلعة سدر التاريخية وحمامات فرعون وعيون مياه كبريتية طبيعية، التي تعكس التراث الثقافي الغني للمنطقة.

من بين الأنشطة الشهيرة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في رأس سدر الغوص والسباحة للاستكشاف البحري، بالإضافة إلى الرحلات السفاري وركوب الدراجات الجبلية في الصحراء المحيطة بالمدينة. وتتوفر أيضًا العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في مشروع مقصد العائلة الترفيهي، مما يجعل رأس سدر وجهة مثالية لقضاء الإجازات الصيفية.

تعد مدينة رأس سدر بجنوب سيناء وجهة مميزة للسياحة في مصر، حيث تجمع بين جمال الطبيعة الخلابة والخدمات السياحية المتكاملة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن تجربة سياحية ممتعة ومريحة في ظل جمال البحر والصحراء الساحرة.

أكد اللواء نادر علام، رئيس مدينة رأس سدر، أن الشواطئ العامة في المدينة توفر كافة وسائل الراحة لزوارها، من كافتيريات ودورات مياه وأماكن لتبديل الملابس، مع وجود فرق منقذين مدربين بشكل مستمر على كل شاطئ. وأشار إلى وجود شاطئين عامين هما شاطئ المرح وشاطئ اللؤلؤة، بالقرب من متنزه 306 على كورنيش رأس سدر السياحي بجوار شركة الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، أكد على استمرار حملات النظافة على مدار الساعة في المدينة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر تخصيص رقم اتصال للزوار في حالة حدوث أي طوارئ، يمكن الاتصال عليه على رقم غرفة العمليات بمجلس المدينة: 0693400206، على مدار الساعة.



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (1)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (2)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (3)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (4)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (5)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (6)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (7)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (8)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (9)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (10)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (11)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (12)



رأس سدر.. عنوان السحر والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر بسيناء (13)