ختام برنامج التدريب لبناء قدرات وكوادر شبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية بتضامن الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن ختام فاعليات تدريب شباب محافظة الدقهلية المشاركين بتدريب بناء قدرات، وكوادر شبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية، والمقام بالمدينة الشبابية بمدينة الغردقة في الفترة الممتدة ما بين 27 وحتى 30 يونيو الجاري.

وتم اختيار الشباب المتميز المشارك من تدريبات مودة الدامجة من خلال المدربين أثناء نشاطهم، ومشاركتهم بالأنشطة بتلك التدريبات، واشترك بالتدريب عدد من الشباب من ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة لهم ليكونوا ضمن فريق تنفيذ المبادرات المجتمعية.

جدير بالذكر أن فريق شباب محافظة الدقهلية كان ضمن 10 محافظات من المشاركين بالفاعلية، وبحضور حمدي عبد الغني، استشاري التدريب بمشروع مودة، والمدربة هايدي شكري، والمشرفة مروة السويدي بالتعاون، والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، ومشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، التي تنفذه من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتور وائل أحمد عبد العزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.



