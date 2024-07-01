تضامن الدقهلية: صرف مساعدات للأسر المتضررة من انهيار منزل قرية ميت فاتك

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بصرف مساعدات مالية وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة من انهيار منزل قرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة، حيث انهار الدور الأرضي من المنزل بالكامل وهو مكون من 4 طوابق وتم إخلاء جميع السكان منه وإخلاء كافة محتوياته من قبل مجلس مدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة المنصورة، بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر ومتابعة أوضاعهم وصرف المساعدات الغذائية والتموينية لهم من خلال التنسيق مع مديرية التموين.

كما وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من إزالة المنزل بالكامل حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة وتذليل كافة العقبات لإعادة بناء المنزل مرة أخري من خلال إصدار التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بناء علي توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يتم صرف مبلغ وقدره 20 ألف جنيه كمساعدة لكل أسرة، حيث تبلغ عدد الأسر بهذا المنزل 3 أسر بإجمالي مبلغ 60 ألف جنيه وجاري المتابعة مع هذه الأسر لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة له وبالأخص في حالة وقوع أي أزمات أو كوارث، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.