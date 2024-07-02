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تباين آراء طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية فى بورسعيد.. فيديو

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 02:10 م
تباين آراء طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية فى بورسعيد.. فيديو انتهاء امتحانات الثانوية في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في محافطة بورسعيد، بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتباينت الآراء بين طلبة وطالبات الثانوية العامة حول امتحان اللغة الإنجليزية ما بين سهولة الامتحان ووجود بعض النقاط الصعبة.

وأدي 5872 طالبا وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية "رياضة وعلوم"، امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط انتظام وصول الأوراق الامتحانية إلى اللجان والمراقبين ورؤساء اللجان في كل مدارس بورسعيد.

وأعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي  2023 - 2024 التي انطلقت الاثنين الماضي الموافق 10 يونيو الجاري وتنتهى السبت الموافق 20 يوليو المقبل.

وأضاف وكيل الوزارة، أن 5872 طالبا وطالبة يؤدون إمتحانات الثانوية العامة ببورسعيد موزعين على 15 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المديرية أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.

وأكد، أن تعليم بورسعيد وقع مذكرات تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية والمديريات والهيئات المعنية كلا في مجال اختصاصه للتعاون والعمل على إنجاح أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ووجه "عبد التواب"، بضرورة التعامل الجيد مع طلاب شهادة الثانوية العامة وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.







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