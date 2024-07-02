اليوم السابع
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السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق المرشح لتولى منصب محافظ الدقهلية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:39 م
السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق المرشح لتولى منصب محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق
الدقهليه شريف الديب

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كشف مصدر حكومي لإكسترا نيوز، ترشيح اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية، خلفا للدكتور أيمن مختار المحافظ السابق.

 

السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق المرشح لتولى محافظة الدقهلية

ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق فى السطور التالية، حيث تولي اللواء طارق منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

وتولي اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة، ثم انتقل عقب ذلك ليصبح.

وكان اللواء مرزوق له دور كبير فى عدد من القضايا الإرهابية والتى ساهم فى الكشف عنها وعن العناصر الإرهابية التى شاركت فيها، كما تمكن من ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية.

وقد عمل اللواء مرزوق بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو عقيد ثم ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016، ثم تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.







الدقهليه

محافظ الدقهلية الجديد

السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق

اللواء طارق مرزوق




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