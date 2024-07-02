استقبال رسمى للملك تشارلز فى اسكتلندا باحتفال يعود تاريخه لـ900 عام

كتبت ريهام عبد الله

حصل الملك تشارلز، ملك بريطانيا، على استقبال رسمي في اسكتلندا، في احتفال يعود تاريخه إلى قرون مضت، وهو احتفال بذكرى مدينة إدنبرة الـ900.

وسلم اللورد بروفوست "يعادل منصب العمدة ورئيس مجلس المدينة" الملك تشارلز، مفاتيح مدينة إدنبرة على وسادة مخملية حمراء في ما يُعرف بحفل المفاتيح في قصر هوليرود هاوس، مقر إقامته الرسمي في إدنبرة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

والحفل وفعالياته، معروف بأسبوع هوليرود، وهى الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك إلى اسكتلندا كل شهر يوليو للاحتفال بالثقافة والمجتمع والإنجازات الاسكتلندية، ومع ذلك، فإن الفعاليات هذا العام تقتصر على يومين فقط حيث يتعين على الملك تشارلز العودة إلى لندن للانتخابات العامة يوم الخميس المقبل.



الاستقبال الرسمى للملك تشارلز

وطار الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا بطائرة هليكوبتر من بيركهول، موطنهما الاسكتلندي، حيث أمضيا عطلة نهاية الأسبوع، وقدمت فرقة الموسيقى التابعة للفوج الملكي الاسكتلندي الموسيقى، وفرق المزامير والطبول التابعة للكتيبة الثانية للفوج الملكي الاسكتلندي.

أطلقت طلقات نارية تحية ملكية في نفس الوقت على قلعة إدنبرة عند وصول الملك، ثم قدم المستشار روبرت ألدريدج الذى يشغل منصب "اللورد بروفوست"، مفاتيح مدينة إدنبرة للملك تشارلز، قائلًا: "نحن اللورد بروفوست وأعضاء مجلس مدينة إدنبرة، نرحب بجلالتكم في عاصمة مملكتكم القديمة الوراثية اسكتلندا ونعرض عليكم قبول مفاتيح مدينة إدنبرة التي يملكها جلالتكم".



الملك تشارلز ملك بريطانيا

ووفقًا للتقاليد، لم يلمس الملك المفاتيح وأعادها إلى اللورد بروفوست ليحفظها، ورد الملك عليه قائلا : "أعيد هذه المفاتيح، وأنا على يقين تام من أنها لا يمكن وضعها في أيدٍ أفضل من أيدي اللورد بروفوست والمستشارين في مدينة إدنبرة".

وغدا الأربعاء، سينضم إلى الملك والملكة الأمير وليام، أمير ويلز، الذي يحمل لقب دوق روثيساي في اسكتلندا، في حفل في كاتدرائية سانت جيلز، وسيختتم تشارلز وكاميلا الرحلة بالانضمام إلى احتفال مع العديد من الفنانين والضيوف في قلعة إدنبرة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 900 للمدينة.



الملك تشارلز ومفاتيح مدينة إدنبرة