صورة جديدة بالزى العسكرى للملك تشارلز فى يوم القوات المسلحة البريطانية

كتب محمد تهامى زكى

أصدر القصر الملكي البريطاني، صورة جديدة للملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، بمناسبة يوم القوات المسلحة البريطانية، الذي يوافق اليوم السبت 29 يونيو، وذلك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة البريطانية، وظهر الملك تشارلز، في الصورة مرتديًا البزة العسكرية المرصعة بالأوسمة والنياشين.

وقال الحساب الملكي، عبر منصة X: "تم إصدار صورة جديدة للملك بمناسبة يوم القوات المسلحة، صاحب الجلالة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مضيفا: "تُظهر الصورة جلالة الملك وهو يرتدي معطفه الاحتفالي الكامل - المشير رقم 1 - مع الميداليات والسيف والأوسمة".



الملك تشارلز بالزي العسكري

يوم القوات المسلحة هو حدث سنوى يحيى ذكرى خدمة الرجال والنساء فى القوات المسلحة البريطانية، إحياء ذكرى أفراد القوات المسلحة الذين فقدوا أرواحهم في الصراع.

وبصفته صاحب السيادة فإن الملك هو قائد القوات المسلحة ويُعرف أيضًا باسم القائد الأعلى، والملك نفسه ضابط بحري سابق في الخدمة، كما أنه ابن وأب لأفراد خدموا في القوات المسلحة وهو الشخص الوحيد الذي يحق له إعلان الحرب والسلام.

كما يهتم الملك بشدة بجميع القوات المسلحة، سواء في المملكة المتحدة أو في الكومنولث، ويقوم بزيارات منتظمة إلى مؤسسات الخدمة والسفن لمقابلة الجنود والنساء من جميع الرتب وعائلاتهم في الداخل والخارج.