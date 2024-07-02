إحالة طعن نقيب الصحفيين ضد عبد الرؤوف خليفة على عودته رئيسا للجنة الإسكان لدائرة أخرى

كتب - أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إحالة الطعن المقام من نقيب الصحفيين خالد البلشي ضد عبد الرؤوف خليفة، على الحكم الصادر بعودته رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين للدائرة الأولي موضوعي.

وفي وقت سابق قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة الدعويين المقامتين من عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إقالته من لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، للمرافعة، وحملت الدعويان رقم 5788، 5748 ضد نقيب الصحفيين.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 2023/9/27 أصدر بيانًا ضده تحت عنوان إحالة عبد الرؤوف خليفة للتحقيق وإعفائه من رئاسة لجنة الإسكان على إثر إنشائه جمعية الصحافة للخدمات والتنمية.