أعراض السرطان عند النساء.. 5 علامات غير عادية يجب الحذر منها

كتبت إيناس البنا

ينشأ السرطان من النمو غير المنضبط وانتشار الخلايا غير الطبيعية في الجسم، على الرغم من أن الأسباب الدقيقة للسرطان ليست مفهومة تماما، فقد تم تحديد العديد من عوامل الخطر، وتشمل هذه التدخين، وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني، والتعرض للعوامل المسببة للسرطان، والميول الوراثية، وبعض أنواع العدوى.

أعلى 5 علامات غير عادية للسرطان لدى النساء

وفقا لموقع هيلث سايد فيما يلي بعض العلامات والأعراض التحذيرية التي يجب عليك الانتباه إليها:

فقدان الوزن غير المبرر

واحدة من العلامات التحذيرية الأكثر شيوعاً للإصابة بالسرطان لدى النساء هي فقدان الوزن المفاجئ دون تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، تحتاج المرأة إلى مراجعة الطبيب في حالة حدوث فقدان كبير في الوزن دون سبب واضح، حيث قد يكون ذلك مؤشرًا على ظهور السرطان.

التعب والإرهاق المستمر

هل تشعر بالتعب طوال الوقت؟ قد يكون هذا مؤشرا على السرطان، لا ينبغي للمرأة أن تتجاهل التعب المستمر باعتباره مجرد تعب، يمكن أن يكون التعب المرتبط بالسرطان شديدًا ويتداخل مع الحياة اليومية.

تغيرات في ملمس الجلد

التغيرات غير العادية في نسيج الجلد، مثل سماكة الجلد أو ظهور بقع حمراء أو تقشر، كلها مؤشرات على الإصابة بالسرطان، يجب على النساء الانتباه إلى أي تغيرات جلدية مستمرة أو متفاقمة.

الألم المستمر وعدم الراحة

لا ينبغي تجاهل الألم المستمر دون سبب معروف والذي لا يتحسن بالعلاجات القياسية، يجب على النساء اللاتي يعانين من ألم مستمر في أي منطقة من الجسم زيارة الطبيب لاستبعاد الحالات الخطيرة، بما في ذلك السرطان، يمكن أن يختلف الألم المرتبط بالسرطان في شدته وموقعه، لذا فإن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية.

نزيف غير عادي

يمكن أن يكون النزيف غير المتوقع أو غير المعتاد، مثل ما بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث، وما إلى ذلك، علامة تحذيرية للإصابة بالسرطانات النسائية، يجب أن يؤدي أي نزيف غير طبيعي إلى استشارة طبيب أمراض النساء لإجراء تقييم واختبار شامل، الكشف المبكر عن هذه السرطانات يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير.