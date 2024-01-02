موجز الصحة والطب.. علاج التهاب الأنف واختبارات الكشف عن السرطانات النسائية

كتبت إيناس البنا

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، والتي احتوت على أهم أخبار حصاد العام في مجال الصحة، والتي شملت اختبارات مهمة للكشف المبكر عن السرطانات النسائية، وأضرار تناول الكثير من الخبز فى وجبة الإفطار، ونصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم المقاوم فى فصل الشتاء

ترفع نسب الشفاء.. اختبارات مهمة للكشف المبكر عن السرطانات النسائية

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