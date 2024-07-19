218 مشروعا حصيلة جولات "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 5.12 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال العام المالي 23 - 24، حيث أسفرت عن حصول 218 مشروعا على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني، بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار؛ موزعة بين 98 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.23 مليار دولار، بالإضافة إلى 120 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2.89 مليار دولار.

وشملت جهود الترويج منطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي شهدت جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023 – 2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، وترتب عليها التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بالإضافة لـ 7 مشروعات أخرى تجري دراستها؛ ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعًا، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1.33 مليار دولار، على مساحة إجمالية قدرها 1,57 مليون متر مربع.

ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه خلال العام المالي 23-24، بزيادة بلغت نسبتها 36% عن العام المالي 22-23 والذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6.07 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية، تحقيق الهيئة فائضًا عامًّا قيمته 5.42 مليار جنيه في العام المالي 23-24، مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4.08 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 33%، كما سجلت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت قيمتها 36.5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43.14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25.5 مليون طن طاقة محققة.