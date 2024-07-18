"اقتصادية قناة السويس" توافق على زيادة المساهمة في رأس مال "نيرك"

كتب مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موافقة مجلس إدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى موافقة المجلس على زيادة رأس المال المدفوع لشركة التنمية الرئيسية بالهيئة بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين، وهو الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام المالي الجديد 2024-2025؛ حيث ناقش المجلس الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والمواني، وذلك بحضور وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.

وشمل اجتماع المجلس الموافقة على بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، يهدف إلى توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها؛ حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2024.