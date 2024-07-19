هربا من ارتفاع الحرارة.. لجوء الآلاف لمياه البحر المتوسط بـ6 شواطئ فى بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد مصيف بلطيم ب محافظة كفر الشيخ ، اقبالاً كبيراً من المصيفين على شواطئ المصيف ال6، ولجوء لمياه البحر المتوسط، هروباً من ارتفاع حرارة الجو، في ظل توفير كافة احتياجاتهم من سلع غذائية والخدمات المتعددة، وانتشار 110 منقذ على شواطئ المصيف، ووضع العلامات الإرشادية بطول الشواطئ، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وشهد المصيف أعمال تجهيز وصيانة الحدائق العامة حيث شملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار والنجيل الطبيعي وذلك بالحدائق العامة ومداخل المدينة والكورنيش، إضافة لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.

كما شهد المصيف حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت غسيل المشايات والميادين وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي .

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تستمر جهود الوحدة المكثفة في تقديم أفضل خدمة المصطافين ورواد اليوم الواحد وإطلاق الخدمات الشاطئية من خلال إعداد فرق الإنقاذ 110 مشرف ومنقذ ، و4حسكة، و العمل على تقديم الدعم النفسي لهم من خلال حملات التوعية، وتصحيح المعلومات المغلوطة ،وفرص التعافي من الإدمان في سرية تامة تحت شعار " أنت البطل"، وفي حالة وجود أي شكوى يتم التواصل مع هاني ندا، نائب رئيس المدينة والمسئول عن متابعة الشاطئ وأفراد الإنقاذ.



اللجوء لميه البحر المتوسط هروبا من ارتفاع حرارة الجو



حملات توعية بالمصيف



رفع المخلفات بمصيف بلطيم